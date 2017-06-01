ента новостей

07:28
Завод по производству онкопрепаратов
07:21
Пособие для молодых мам
23:44
Петербургская школа политики готовит молодых лидеров
22:10
ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой Лиги ВТБ
13:49
Крупный пожар на площади Растрелли
12:57
Массовое побоище на углу Просвещения и Брянцева
08:42
Ограничения из-за ПМЭФ
08:28
День рождения Петербурга завершился грандиозным концертом
08:14
Планы Путина
22:24
Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ
22:10
Общественные активисты взяли под контроль полигон «Новоселки»
21:47
«Зенит» разгромлен в третьем матче серии с «Химками»
21:03
В конкурсе красоты «Миссис ТОП Мира 2017»победила петербурженка
21:00
Петербург встретил чемпионов мира по спортивному программированию
14:10
Тоска дорожная, железная…
13:28
В ДТП на пересечении Савушкина и Туристской пострадал младенец
11:37
Урок безопасности в Международный день защиты детей
10:20
Белое такси
09:31
Запуск бесплатного Wi-Fi
07:58
Особую программу ко Дню города приготовил книжный салон
20:16
Кто фаворит Roland Garros после вылета первой ракетки мира Кербер?
19:06
«Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!
19:05
Измени музыку будущего и стань легендой SoundClash вместе с Miller Alcohol Free
16:52
5 самых ярких подарков Петербургу к дню Рождения
13:35
Криминальный пожар в автосервисе
12:17
Взрыв в посёлке Молодёжное
10:06
Почти самый дорогой
09:20
Праздник трезвости
19:52
Манчини сменит Луческу в «Зените»
19:28
«СКА-Хабаровск» вышел в Российскую Премьер-Лигу
Все новости

Подборка новостей!

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Завод по производству онкопрепаратов

Завод по производству онкопрепаратов

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге построят завод по производству лекарств для онкологических больных

Лечение раковых больных – серьезная проблема, решением которой активно занимается современная медицина. Нужно отметить, что в этом вопросе удалось продвинуться достаточно далеко. В наше время выпускаются препараты, с помощью которых борьба с онкозаболеваниями идет гораздо успешнее, нежели раньше.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялось торжественное открытие завода «Фармасинтез-Норд», который будет заниматься выпуском препаратов для лечения онкологии. В мероприятии, которое носило символический характер, принял участие губернатор Полтавченко. Планируется, что завод будет построен к 2020 году.

Власти Петербурга всерьез настроены реализовать данный проект. Он имеет не только региональное, но федеральное значение.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-08-2016, 08:52
Модернизация завода
23-08-2016, 10:40
Новый завод
2-11-2016, 10:20
Завод по сжижению газа
3-09-2016, 09:51
Открытие молодежного центра
11-09-2015, 09:01
Открытие Центра импортозамещения и локализации состоялось в Северной столице
23-06-2014, 14:26
Завод General Motors в Петербурге возобновил производство после приостановки

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
116
Вчера, 12:57
Массовое побоище на углу Просвещения и Брянцева
0
89
30-05-2017, 14:10
Тоска дорожная, железная…
0
104
30-05-2017, 13:28
В ДТП на пересечении Савушкина и Туристской пострадал младенец
0
113
28-05-2017, 15:15
Атаки на разделительные ограждения
Наверх