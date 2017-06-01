Завод по производству онкопрепаратов

Лечение раковых больных – серьезная проблема, решением которой активно занимается современная медицина. Нужно отметить, что в этом вопросе удалось продвинуться достаточно далеко. В наше время выпускаются препараты, с помощью которых борьба с онкозаболеваниями идет гораздо успешнее, нежели раньше.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялось торжественное открытие завода «Фармасинтез-Норд», который будет заниматься выпуском препаратов для лечения онкологии. В мероприятии, которое носило символический характер, принял участие губернатор Полтавченко. Планируется, что завод будет построен к 2020 году.

Власти Петербурга всерьез настроены реализовать данный проект. Он имеет не только региональное, но федеральное значение.