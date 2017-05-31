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Ограничения из-за ПМЭФ

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
liveinternet.ru
В Петербурге вводятся некоторые ограничения движения

Петербургский форум – это не только мероприятие, имеющее отношение к экономике, бизнесу и политике. Поскольку в Северную столицу приезжает много зарубежных гостей, в это время в городе ограничивают движение. Это связано с торжественным приемом участников ПМЭФ.

По данным «Питерец.ру», таких ограничений будет два. Оба они относятся к участкам набережной р. Мойки от Певческого моста. В первом случае с 7.00 31 мая до 9.00 2 июня ограничат движение до Невского проспекта. Во втором – с 6.00 до полуночи 1 июня до Дворцовой площади.

Подобные вещи необходимы при проведении столь крупных мероприятий, как ПМЭФ. Теперь некоторым жителям города нужно планировать свои маршруты заранее, чтобы не столкнуться с определенными неудобствами.
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