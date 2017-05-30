Общественные активисты взяли под контроль полигон «Новоселки»

Из-за бездействия властей общественники были вынуждены собственными силами организовать наблюдение за свалкой, которая вот уже более семи лет отравляет воздух северных районов Петербурга.

По сообщению властей Петербурга, прием отходов на полигон «Новоселки» прекращен с 14 апреля 2017 года. Однако уже 26 апреля губернатор Георгий Полтавченко заявил, что необработанные отходы будут свозиться на свалку до конца текущего года.

Неопределенность ситуации и невыполненные обещания властей вынудили неравнодушных граждан установить постоянный контроль за полигоном «Новоселки». Общественниками из оборудованного видеоаппаратурой автомобиля с надписью «Мы против вони в Приморском районе» была организована прямая трансляция на канал в Youtube, с помощью которой можно убедиться, что проблемный объект продолжает свою работу. Доверху нагруженные отходами мусоровозы по-прежнему беспрепятственно проезжают на свалку, а свежие кучи мусора видны даже с КАД.

Напомним, рекультивация полигона должна была произойти ещё в далёком 2009 году, а в 2014 году планировалось построить станцию дегазации. В нынешнем году власти города в очередной раз обещают решить судьбу «Новоселок». Жители северных районов города, которые вынуждены уже много лет дышать воздухом с запахом нечистот, с трудом верят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Неравнодушными гражданами 13 мая нынешнего года в Удельном парке был организован митинг, на котором было заявлено, что жители прилегающих к свалке районов будут до конца бороться за чистый воздух, и не дадут в очередной раз себя обмануть.