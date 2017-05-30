Урок безопасности в Международный день защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов проведет урок безопасности для детей в петербургскому «КидБурге» (ТРК Гранд Каньон, проспект Энгельса, 154 А).

Во время урока Дмитрий Валерьевич расскажет детям о правилах безопасности дома и на улице, вместе с детишками проведет несколько интерактивных игр, а также покажет, какими приемами пользуются преступники, в том числе маньяки и террористы, чтобы обидеть малышей.

«Школа безопасности для детей» основана экспертами и участниками общественного движения «За безопасность» в мае 2013 года. Первый урок безопасности в «КидБурге» прошел 13 мая 2017 года.