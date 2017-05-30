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» » Белое такси

Белое такси

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
ladyandcity.ru
Петербургские машины такси могут стать белого цвета

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге подготовлен новый законопроект, согласно которому городское такси станет белым. Однако этот закон должен быть одобрен губернатором и депутатами.

Ожидается, что его рассмотрение в ЗакСе состоится осенью. Что касается новых правил, то их, скорее всего, введут в 2018 году. Если данный проект будет одобрен градоначальником и парламентариями, таксистов обяжут иметь машины с белым кузовом. Что касается брендирования, здесь ограничений по цвету нет.

Участники петербургского рынка пассажирских перевозок отнеслись к идее белого такси довольно прохладно. Не все понимают необходимость и целесообразность этих нововведений. Однако представители транспортного комитета считают белый цвет оптимальным для такси.
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