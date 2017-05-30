Запуск бесплатного Wi-Fi

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в метрополитене Северной столицы состоится запуск бесплатной сети беспроводного интернета. Первый фрагмент Wi-Fi запустят на станции «Спасская».

Мероприятие должно пройти в торжественной обстановке. Ожидается участие губернатора, замминистра связи, а также представителя компании, которая занимается подключением сети.

В сеть Wi-Fi можно будет выйти, находясь в вагоне метро. Это большой шаг в развитии города. Пользователи интернета получат дополнительные возможности. Во время езды в подземном транспорте можно будет просматривать веб-страницы, электронную почту, отвечать на письма, общаться в социальных сетях и совершать многие другие действия во всемирной паутине.