Праздник трезвости

Алкоголизм – одна из серьезнейших проблем современного общества. От пагубного пристрастия к алкоголю рушатся человеческие судьбы, семьи. Для Петербурга, как и для многих других городов, проблема пьянства тоже является актуальной.

Проблемой алкоголизма озабочена и православная церковь. В понимании верующих алкоголизм является не только злом, но и грехом. Потому борьбу с этим негативным явлением верующие ведут различным арсеналом духовных средств.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге прошел крестный ход с иконой «Неупиваемая Чаша». Во время него верующие помолились за людей, страдающих алкоголизмом, а также за искоренение этого зла в обществе. Данное мероприятие благословил митрополит Варсонофий.