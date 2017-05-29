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Праздник трезвости

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургские христиане устроили крестный ход, посвященный проблеме пьянства

Алкоголизм – одна из серьезнейших проблем современного общества. От пагубного пристрастия к алкоголю рушатся человеческие судьбы, семьи. Для Петербурга, как и для многих других городов, проблема пьянства тоже является актуальной.

Проблемой алкоголизма озабочена и православная церковь. В понимании верующих алкоголизм является не только злом, но и грехом. Потому борьбу с этим негативным явлением верующие ведут различным арсеналом духовных средств.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге прошел крестный ход с иконой «Неупиваемая Чаша». Во время него верующие помолились за людей, страдающих алкоголизмом, а также за искоренение этого зла в обществе. Данное мероприятие благословил митрополит Варсонофий.
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