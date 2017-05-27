Продажный судья против бизнесмена

Совсем недавно, прямиком из населённого пункта станица Новотитаровская, что в Динском районе Краснодарского края России, стало известно о проходящих там судебных тяжбах между нечестным судьёй и частным предпринимателем. Об этом сообщает издание "Момент Истины" в статье о данном судебном разбирательстве: moment-istini.com.

Жертвой продажной бюрократии на местном уровне стал бизнесмен Дмитрий Рыбин, живущий в станице, который решил на собственные средства, без помощи государства, построить настоящий санаторий со всеми прилегающими благами. Особенностью же стало то, что Дмитрий решил сделать его абсолютно бесплатным каждого. Альтруизм героя, который кроме самого заведения благоустроил и близлежащий район станицы - ДНТ Миловидово, остался не просто недооценённым, но и подвергся жёсткой критике со стороны властей.

Председатель ДНТ Миловидово, Виктор Пономарев решил вмешаться в процесс самостоятельного благоустройства города и предать критике деятельность предпринимателя. Пономарёв, явно решил закрыть собственные проблемы, путём новоявленного мецената маленького городка, постоянно вставляя второму "палки в колёса". Против Дмитрия (вероятно с целью получения крупной взятки или отмывания незаконных средств), всё же было подано заявление, подписанное всё тем же Понамаревым. И дело направлено на рассмотрение по существу.

А рассмотрение по существу, по сути это возврат к тому, первому иску о сносе якобы незаконно построенных зданий. Ольга Назаренко - местная судья с плохой репутацией, по мнению многих юристов, стоит во главе данного разбирательства. Но нашлись и те, кто твердо уверены в произволе, творящемся на территории Миловидово, и высказали свое отношение ко всему, что сделал для ДНТ Дмитрий Рыбин.

Местное население, пишет jour-control.ru, твёрдо стоит на защите Рыбина, так как уверены в фальсификации всех тех улик, которые против него используют власти во главе с судьёй Ольгой Назаренко. И глава поселения Сергей Константинович, поддерживает деятельность Дмитрия, но правление ДНТ считает совсем иначе. Им важны, прежде всего, личные интересы. Но никак не интересы самих жителей.