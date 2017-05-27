Лидер такси

Услуга такси получила широкое распространение в наши дни. Сейчас существует множество компаний, которые оказывают услуги в сфере пассажирских перевозок. Их стоимость является приемлемой, потому люди охотно пользуются такси.

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург признан столицей российского такси. Согласно имеющимся сведениям, на 1000 жителей Северной столицы приходится 7 машин такси. В Москве этот показатель ниже. На 1000 москвичей приходится чуть менее 5 машин.

Многие люди поняли, что перемещаться по городу на такси рентабельнее, чем на собственном автомобиле. Расход получается гораздо меньшим. Благодаря серьезной конкуренции на рынке такси, пользоваться услугами таких компаний может даже среднестатистический петербуржец.