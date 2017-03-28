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Альтернативные маршруты

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге разрабатывают альтернативные маршруты для туристов

«Питерец.ру» отмечает, что скоро начнется туристический сезон, и в Петербург прибудут многие туристы. Это скажется в том числе и на перемещении пешеходов, которое станет гораздо насыщеннее, нежели движение транспорта. В этой связи появилась необходимость в разработке альтернативных маршрутов.
Так урбанист Екатерина Новикова предложила обходной путь по центру города. Особенность этого маршрута в том, что он ведет через дворы. Она разработала специальные пешие карты, по которым можно будет не просто пройти по городским закоулкам, но ощутить дух Петербурга.

Такие маршруты помогут туристам лучше узнать город, посмотреть его «неочевидные достопримечательности». В этом и заключается прелесть альтернативных маршрутов.
Все по теме: туризм туристы
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