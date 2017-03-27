Эколог: причина зловония на севере Петербурга – коррупция

23 марта в Санкт-Петербурге эксперт-эколог Алексей Кадочников встретился с жителями города, чтобы обсудить, как бороться с неприятным запахом в Приморском районе.

Источники зловония обнаружены давно, это свалка мусора в Новоселках и полигон хранения осадка сточных вод «Северный». И в том, и в другом случае, по мнению эколога, используют нерациональные способы утилизации отходов. Это в целом свойственно всем регионам страны: в России мусор или накапливают на полигонах, или сжигают. Это невыгодно и вредит экологии, причем речь идет не только о запахе.

Кадочников отметил, что власти вместо решения проблемы занимаются тем, что пытаются снизить ее остроту. Такая позиция, по мнению эксперта, связана с высоким уровнем коррупции в сфере утилизации отходов. Уже сейчас есть перспективные проекты, которые позволят не только перерабатывать сырье экологичным способом, но и использовать его повторно. Но новаторство в отрасли не приветствуется, слишком прочно укоренились на своих местах ГУП «Водоканал» и другие крупные игроки рынка.

По мнению эколога, эта проблема может быть решена только при взаимодействии всех заинтересованных сторон. Он также призвал не создавать новые трудности и задуматься над рациональным природопользованием.

Встреча с Кадочниковым была организована активистами, которые ведут борьбу со зловонием в Приморском районе. Для решения проблемы они проводят различные акции и мероприятия, а также пишут письма чиновникам, чтобы те обратили внимание на ситуацию. Однако помощи от властей не поступает. Более того, в администрации попытались помешать проведению встречи с экспертом, поэтому она прошла не в Центральной детской библиотеке, как планировалось изначально, а в одном из лицеев.