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» » На КАД в районе Софийской улицы до конца апреля закроют движение

На КАД в районе Софийской улицы до конца апреля закроют движение

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
big-radio.ru
На участке КАД в районе транспортной развязки с Софийской улицей до конца апреля закроют движение по двум полосам

Дирекция по строительству транспортного обхода вокруг города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене четырёх деформационных швов, по основном ходу, в районе транспортной развязки на пересечении КАД с Софийской улицей (внешнее кольцо КАД  км 80+218 - км 81+370) будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Работы  будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой. В период с 9 по 18 апреля 2017 года будет организованно перекрытие первой, второй полос движения и полосы безопасности, а с 19 по 29 апреля 2017 года перекрытие третей и четвёртой полос движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский. 
  

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы: водоналивные барьеры, сигнальный прицеп прикрытия. Смонтирована световая сигнализация: сигнальные фонари дежурного освещения. Установлены технические средства фото и видео фиксации с информационным табло.

«Деформационные швы располагаются друг за другом на протяжении ориентировочно одного километра. Для максимального удобства пользователей дороги (участников дорожного движения) в ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» принято решение о замене четырёх деформационных швов одновременно, что бы снять вводимые ограничения в кротчайшие сроки и не растягивать на весь строительный сезон» - добавил Пузыревский.

Будет обеспечено высокое качество выполнения всех видов работ. Все используемые материалы, конструкции и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, а также прошли входной лабораторный контроль.
Источник: ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург»
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