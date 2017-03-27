На КАД в районе Софийской улицы до конца апреля закроют движение

Дирекция по строительству транспортного обхода вокруг города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене четырёх деформационных швов, по основном ходу, в районе транспортной развязки на пересечении КАД с Софийской улицей (внешнее кольцо КАД км 80+218 - км 81+370) будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы: водоналивные барьеры, сигнальный прицеп прикрытия. Смонтирована световая сигнализация: сигнальные фонари дежурного освещения. Установлены технические средства фото и видео фиксации с информационным табло.
Будет обеспечено высокое качество выполнения всех видов работ. Все используемые материалы, конструкции и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, а также прошли входной лабораторный контроль.