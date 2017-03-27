И феминистки тоже

Акция на Марсовом поле была посвящена не только теме Дмитрия Медведева и Исаакиевского собора. В ней приняли участие и феминистки. Женщины, борющиеся за равные с мужчинами права, выступали за защиту семейных ценностей. Они провозглашали лозунги «Семья без насилия!», а также выступали против дискриминации по половому признаку.

Довольно оригинальными показались лозунги с призывами против мужчин во власти. Их можно отнести к разряду явных перегибов феминистского движения. Призывы убрать мужчин во власти выглядят странными и лишенными какой бы то ни было логики.

«Питерец.ру» отмечает, что борьба женщин за свои права – это нормальное явление. Но это борьба не должна происходить в контексте предъявления нереальных и неразумных требований.