Иеговистов запретят?

«Питерец.ру», что Минюст РФ приняло решение о приостановке деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы». Эксперты считают, что данное решение является шагом к полному запрету данной организации в России.

Однако теперь все будет зависеть от Верховного суда, который будет рассматривать иск Минюста 5 апреля. На данный момент религиозное объединение посчитали экстремистским. В его работе были найдены многочисленные нарушения действующего законодательства. Но вряд ли высшая инстанция будет считать иначе.

Так что есть все основания полагать, что «Свидетелей Иеговы» закроют. В состав этой организации в России входят более 20 местных филиалов. Один из них находится в Петербурге.