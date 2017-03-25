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Иеговистов запретят?

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
emigrados.ru
Известную религиозную организацию могут закрыть

«Питерец.ру», что Минюст РФ приняло решение о приостановке деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы». Эксперты считают, что данное решение является шагом к полному запрету данной организации в России.

Однако теперь все будет зависеть от Верховного суда, который будет рассматривать иск Минюста 5 апреля. На данный момент религиозное объединение посчитали экстремистским. В его работе были найдены многочисленные нарушения действующего законодательства. Но вряд ли высшая инстанция будет считать иначе.

Так что есть все основания полагать, что «Свидетелей Иеговы» закроют. В состав этой организации в России входят более 20 местных филиалов. Один из них находится в Петербурге.
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