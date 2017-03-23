Надувные женщины протестовали против испорченного воздуха

22 марта в Санкт-Петербурге перед входом у здания Законодательного собрания прошел очередной пикет против пассивности властей в решении вопроса неприятного запаха в Приморском районе. Акция получилась массовой: житель города «вывел» на него несколько надувных кукол. Откровенные части его спутниц были скрыты, а лица, очевидно, выражали ужас и отвращение. Они держали плакаты с надписями: «Твое лицо, когда другие считают, что это ты испортил воздух», «Твое лицо, когда проехал по КАД мимо свалки», «Твое лицо, когда подуло с «Новоселок», «Твое лицо, когда живешь в Приморском районе».

Возможно, таким оригинальным способом активисту удастся привлечь внимание властей к проблеме, так как все традиционные методы петербуржцы уже перепробовали. Еще в 2012 году губернатор Георгий Полтавченко заявил, что источники запаха установлены: ими оказались полигон хранения отходов «Новоселки» и объект «Водоканала», где складировался осадок сточных вод. Он пообещал, что работы, которые уничтожат источники запаха, будут проведены в ближайшие полтора-два года. Прошло почти пять лет, а вонь и ныне там.

Семь лет петербуржцы обивают пороги госучреждений, пытаясь добиться возможности выходить на улицу без респиратора и открывать окна в квартирах. И если раньше чиновники хотя бы обещали решить проблему, то сейчас они ее просто игнорируют. В конце 2016 года в комитете по природопользованию администрации Санкт-Петербурга заявили, что «запах не говорит о качестве воздуха»: «Кому-то нравится запах лилий, кому-то запах бензина. И восприятие организмом запахов для каждого индивидуально».

Однако едва ли можно назвать надуманной проблему запахов на севере Петербурга. На встрече специалистов по мониторингу атмосферного воздуха, которая прошла в Санкт-Петербурге, представитель ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» Мигмар Пинигин сообщил о разработке документов, с помощью которых можно будет учитывать запах в качестве критерия загрязненности атмосферы. В будущем это может дать петербуржцам новые рычаги для борьбы за чистый воздух.