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Шампунь для улиц

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Дорожники учли опыт предыдущих лет?

В Северной столице пройдет весьма оригинальное мероприятие – дороги и тротуары станут участниками «пенной вечеринки». Дорожные службы Петербурга выйдут на улицы города, чтобы вымыть улицы специальными шампунями.

«Питерец.ру» отмечают, что дорожники не хотят повторить негативный опыт прошлых лет. Тогда с наступлением весны и таянием снега, начались песчаные бури, что было связано с сильными ветрами, которые поднимали грязь и пыль с недостаточно убранных улиц.

Интенсивная обработка шампунем пройдет на 350 улицах. В ней будут участвовать сотрудники 58 дорожных предприятий города. Уборка города – очень важное мероприятие. В этом году ответственные лица Петербурга готовятся к ней с особой тщательностью.
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