Дискуссии по животным

Ситуация, которая возникла в нашей стране с домашними животными, требует вмешательства властей. Нередки случаи, когда собаки нападают на улице на людей, или же имеют место примеры жестокого обращения с животными. Потому законодательство в этой сфере нуждается в изменении.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты петербургского ЗакСа предлагают ввести единый реестр домашних животных. Не все парламентарии были согласны с необходимостью создания такой базы: по этому поводу даже разгорелись дискуссии.

На регистрацию одного домашнего животного уйдет 800 рублей, что обернется довольно серьезными расходами. К тому же всех четвероногих друзей внести в реестр не удастся. Однако, несмотря на доводы противников этой идеи, выдвинутые поправки все же были приняты в Петербурге. Теперь остается, чтобы их утвердили депутаты Госдумы.