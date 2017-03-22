Иностранцы узнали больше о молодежной политике Петербурга

22 марта делегация участников программы «Эразмус+», в которую вошли более 30 представителей из Испании, Италии, Молдавии и Грузии, работающих в сфере молодежной политики, посетили Санкт-Петербург.

Иностранных гостей интересовали вопросы организации досуга и занятости петербургской молодежи. Обо всей работе, проводимой с молодым поколением, участникам делегации подробно рассказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.

Знакомство с деятельностью в сфере молодежной политики началось с Центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018, который работает на базе Дома молодежи Санкт-Петербурга. Именно в этой организации добровольцы проходят необходимое обучение, чтобы достойно представить страну гостям, которые приедут из разных уголков мира на масштабные спортивные события. Рената Абдулина рассказала о системе обучения волонтеров в Санкт-Петербурге, отметила важность развития добровольческого движения.

«Развитие волонтерской деятельности является значимым направлением в государственной молодежной политике в России, в частности, в Санкт-Петербурге. Мы поддерживаем инициативную молодежь, предоставляя возможность реализовывать интересные проекты», - подчеркнула Рената Абдулина.

Перед иностранными гостями выступили и сами представители Центра подготовки городских волонтеров. Они подробно рассказали о процессе отбора добровольцев, о вступительных испытаниях для ребят, желающих быть в числе активистов.

«Наша задача помочь будущим волонтерам развить нужные навыки и качества. Все ребята, проходящие у нас обучение, получают подробную информацию об организации Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018, о правилах работы на этих соревнованиях, о специфике деятельности на определённых объектах», - отметили активисты.

Позже делегация участников программы «Эразмус+» посетила Дом молодежи Василеостровского района, на примере которого все гости смогли изнутри увидеть, как устроена работа профильного учреждения. Там же Рената Абдулина познакомила иностранцев с деятельностью Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, рассказала об основных направлениях реализации молодежной политики Санкт-Петербурга.

Также она провела презентацию Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре этого года в Сочи. Иностранные гости узнали, что это мероприятие должно стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Планируется, что оно соберет более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. «Фестиваль станет новым этапом в международном сотрудничестве! Это мероприятие – огромная площадка для диалога. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах деятельности», - подчеркнула Рената Абдулина. Председатель Комитета пригласила иностранных гостей присоединиться к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, принять активное участие в дискуссиях, в культурной программе.

В свою очередь иностранцы поблагодарили Ренату Абдулину за приглашение, за знакомство с деятельностью в сфере молодежной политики и выразили надежду на развитие дальнейшего перспективного сотрудничества.