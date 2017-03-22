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Лидерство в молодежной сфере

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
russia-rating.ru
Петербург возглавил рейтинг в молодежной сфере

Молодежная политика – очень важное направление. От того, насколько эффективно сегодня проводится работа в молодежной сфере, зависит будущее страны. Ведь необходимо обеспечить преемственность поколений, чтобы на смену сегодняшним профессионалам через какое-то время пришли новые люди.

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург занял 1 место по эффективности в молодежном направлении. По итогам прошлого года город на Неве набрал наибольшее количество баллов среди всех регионов. Учитывались различные аспекты: мероприятия, поддержка бизнеса, коммуникации, правовая база.

Петербургские власти делают все возможное, чтобы по итогам 2017 года получить не менее высокие оценки за молодежное направление.
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