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Пора вскрывать лед

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В акваториях Петербурга стали вскрывать лед

Ледяное покрытие водоемов разрушается естественным образом – в результате температурного воздействия, вызванного потеплением. Однако во многих случаях требуется проводить дополнительные мероприятия. Данная тенденция характерна и для Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что на реках и каналах города начали пробивать лед. Это сделают два буксира, которые будут разрушать ледовое покрытие на Мойке, Фонтанке, Канале Гибоедова и Крюковом канале. Данная мера необходима перед началом таяния льда.

Благодаря таким работам удастся избежать заторов и затопления территорий рядом с водоемами. На данный момент Нева еще находится во льду. Особенно большие скопления наблюдаются у Вантового моста.
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