Активисты обозначили опасные «Новосёлки»

Прилегающая к полигону «Новосёлки» территория помечена как место хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ.

По словам местных жителей, знак появился совсем недавно и выглядит кустарным. Скорее всего, указатель стал очередной акцией протеста активистов против непрекращающейся деятельности ПТО «Новосёлки», который уже более семи лет источает вонь, отравляя жизнь полумиллиону жителей северной части Петербурга. К слову, поспособствовали распространения отвратительных запахов и новые автозаводы Nissan и Hyundai, при строительстве которых была уничтожена ограждающая лесополоса. Теперь по открытому воздушному коридору запахи гниющих отходов беспрепятственно распространяются в радиусе 40 километров, затрагивая жилые районы города. В итоге жители Приморского района летом не могут открыть окна и даже выйти на улицу. Экологи подчеркивают, что полигон необходимо рекультивировать, так как проблема не только в неприятном запахе, но и в наносимом вреде здоровью жителей. Ежедневно на полигоне «Новоселки» сжигаются тонны мусора, а в воздух при этом выделяются молекулы опасных веществ, которыми вынуждены дышать горожане.

Активные горожане о зловонии пишут во все возможные инстанции с 2011 года. Так, на сайте change.org было размещено несколько петиций к властям с просьбой «справиться с вонью на севере Петербурга». Первая была адресована депутату Законодательного собрания города Борису Вишневскому, тогда ее подписали более 7 тысяч человек. Последняя петиция направлена профильному вице-губернатору Игорю Албину.

Однако дело с места не движется, поэтому активисты изобретают все новые способы борьбы, в надежде, что кто-нибудь обратит внимание на их мольбы о помощи в борьбе с отравляющей жизнь свалкой.