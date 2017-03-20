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Активисты обозначили опасные «Новосёлки»

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Автор: miron
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Фото:
vk.com
На севере Санкт-Петербурга установлен новый дорожный знак, сигнализирующий о биологической опасности.

Прилегающая к полигону «Новосёлки» территория помечена как место хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ.
По словам местных жителей, знак появился совсем недавно и выглядит кустарным. Скорее всего, указатель стал очередной акцией протеста активистов против непрекращающейся деятельности ПТО «Новосёлки», который уже более семи лет источает вонь, отравляя жизнь полумиллиону жителей северной части Петербурга. К слову, поспособствовали распространения отвратительных запахов и новые автозаводы Nissan и Hyundai, при строительстве которых была уничтожена ограждающая лесополоса. Теперь по открытому воздушному коридору запахи гниющих отходов беспрепятственно распространяются в радиусе 40 километров, затрагивая жилые районы города. В итоге жители Приморского района летом не могут открыть окна и даже выйти на улицу. Экологи подчеркивают, что полигон необходимо рекультивировать, так как проблема не только в неприятном запахе, но и в наносимом вреде здоровью жителей. Ежедневно на полигоне «Новоселки» сжигаются тонны мусора, а в воздух при этом выделяются молекулы опасных веществ, которыми вынуждены дышать горожане.
Активные горожане о зловонии пишут во все возможные инстанции с 2011 года. Так, на сайте change.org было размещено несколько петиций к властям с просьбой «справиться с вонью на севере Петербурга». Первая была адресована депутату Законодательного собрания города Борису Вишневскому, тогда ее подписали более 7 тысяч человек. Последняя петиция направлена профильному вице-губернатору Игорю Албину.
Однако дело с места не движется, поэтому активисты изобретают все новые способы борьбы, в надежде, что кто-нибудь обратит внимание на их мольбы о помощи в борьбе с отравляющей жизнь свалкой.
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