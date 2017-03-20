Адаптация к санкциям

Россия уже 3 года живет в условиях санкций Запада и уже привыкла к этим реалиям. Если раньше в обществе наблюдалось некоторое беспокойство по этому поводу, пик которого, согласно социологическим опросам, пришелся на 2015 год, то теперь россияне адаптировались к санкциям. Никто особо не переживает в связи с их наличием и не ждет отмены этих ограничений.

Настроения жителей Петербурга совпадают с общероссийскими. В Северной столице тоже нет беспокойства по поводу санкций. В целом в России лишь 17% опрошенных ощущают на себе негативное влияние санкций Запада. Важно отметить, что в 2015 году этот показатель составлял 45%.

«Питерец.ру» подчеркивает, что российские граждане готовы терпеть сложности, вызванные напряженной геополитической ситуацией.