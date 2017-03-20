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» » Виноваты птицы

Виноваты птицы

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73
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
belrynokby.ru
Из-за столкновения с пернатыми самолет прибыл в Петербург с задержкой

Задержки авиарейсов происходят по разным причинам. Это может быть нелетная погода, технические проблемы воздушного судна или ряд других обстоятельств.

«Питерец.ру» сообщает, что самолет из Минска в Петербург прилетел в Северную столицу России с задержкой. Это связано с тем при взлете Boeing столкнулся с птицами. В итоге экипажем было принято решение вернуться в аэропорт.

Посадка произошла благополучно, никто из людей не пострадал. После замены борта самолет поднялся в воздух, и все пассажиры благополучно долетели до Петербурга.

Столкновение самолета с птицей при всей кажущейся незначительности может иметь серьезнейшие последствия. Некоторые элементы судна могут быть повреждены, что станет угрозой возникновения аварии.
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