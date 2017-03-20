Виноваты птицы

Задержки авиарейсов происходят по разным причинам. Это может быть нелетная погода, технические проблемы воздушного судна или ряд других обстоятельств.

«Питерец.ру» сообщает, что самолет из Минска в Петербург прилетел в Северную столицу России с задержкой. Это связано с тем при взлете Boeing столкнулся с птицами. В итоге экипажем было принято решение вернуться в аэропорт.

Посадка произошла благополучно, никто из людей не пострадал. После замены борта самолет поднялся в воздух, и все пассажиры благополучно долетели до Петербурга.

Столкновение самолета с птицей при всей кажущейся незначительности может иметь серьезнейшие последствия. Некоторые элементы судна могут быть повреждены, что станет угрозой возникновения аварии.