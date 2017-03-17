В понедельник на КАД возможны отключения табло

В понедельник на западном участке КАД четыре часа не будут работать табло переменной информации

Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» в связи с производством работ на линиях электроснабжения, на участке от км 68 до км 85 внутреннего кольца КАД и от км 56 до км 73 внешнего кольца КАД на протяжении 4 часов возможны отключения оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением Кольцевой автомобильной дороги.

«На участке КАД от транспортной развязки на пересечении с Пулковским шоссе до транспортной развязки на пересечении с автодорогой «Стрельна-Пески» в период с 11.00 до 15.00 20 марта 2017 года возможны отключения табло и знаков переменной информации»- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.

ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит извинения за временные неудобства.