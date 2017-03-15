Владелец “Общей газеты” Александр Рощин отправится на допрос в Следственный комитет

Владельца ресурса «Общая газета» Рощина вызвали на допрос в СК РФ, а в ближайшем будущем на него могут завести уголовное дело, сообщается на портале «Росоткат». Как выяснилось, Рощин пользовался влиятельным именем СМИ для личных целей: публиковал клевету на авторитетных людей и затем требовал у них вознаграждение за изъятие текстов из общего доступа.

В обществе издателей всплывают всё новые «чёрные» дела: на днях задержали главу «Издательского дома Родионовых» Евгения Фельдмана. Он шантажировал компанию «Сумма», которой руководит Зиявудин Магомедов, и получил около 200 тысяч долларов. Подобно Рощину действовал и журналист Олег Лурье – он выманивал деньги у сенатора Владимира Слуцкера, публикуя порочащие его честь материалы. Об этом пишет Анатолий Чубайс у себя на странице в Facebook. Лурье за свои действия был осужден. Вполне вероятно, что такая участь ожидает и Рощина.

Пресс-служба СК РФ пока не комментирует ситуацию с Александром Рощиным.