Объединение проездных

«Питерец.ру» сообщает, что было принято решение объединить электронные проездные карты двух столиц. На данный момент в Москве действует карта «Тройка», а в Северной столице – «Подорожник». Но в мае этого года можно будет пользоваться петербургской картой и в пригородных электропоездах.

Также будут выпущены разные карты. Это проездные в виде брелков, карты с изображением различных событий: ЧМ по хоккею, выборов в ЗакС, строительством керченского моста. Об этом сообщила замглавы транспортного комитета Елена Осинцева.

Планы по объединению карт «Подорожник» и «Тройка» стали обсуждать еще несколько лет назад. Однако, как это часто бывает, до конкретных шагов по реализации данной идеи дело не доходило.