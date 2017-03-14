Новые школы – маленькие городки внутри большого города

Российская школа поднимается на новый уровень. Сформирована масштабная программа строительства школьных объектов для ликвидации недостатка ученических мест и перевода всех учебных заведений на одну смену. Также важной целью является обустройство школ в соответствии с самыми современными требованиями.

Более 6,5 миллионов учебных мест должно появиться в России до 2025 года. За этот период времени федеральный центр и регионы потратят на достижение цели около 3 триллионов рублей.

Оценить условия, в которых будут проводить свои школьные годы подрастающее поколение, можно по возведенным и функционирующим учреждениям. Их довольно сложно назвать простыми школами - они похожи на маленькие городки внутри большого города. Так, у школы Сколково, которая уже скоро будет введена в эксплуатацию в Тамбове, будет свой стрелковый клуб и автогородок. А школа "Мастерград", построенная в Перми, имеет площадь 21 тысячу квадратных метров. На ее территории расположены 48 предметных кабинетов, лекционные залы и помещения для групповой работы учеников. Помимо этого в заведении оборудовано 4 спортивных, а также тренажерный и хореографический залы. В "Мастерграде" созданы разные мастерские: отделочная, гончарная, кулинарная, макетная и обработки металла и дерева. Не прошли учебное заведение стороной и высокие технологии. В нем обустроили медиацентр, видеостудию, проектировочную, 3D кабинет и много разных лабораторий.

Вице-мэр Тамбова Сергей Кузнецов отметил, что в новой школе будут преподавать педагоги из спортивных секций и музыкальных школ города. Каждый ученик из всего многообразия сможет выбрать что-то для себя.

Школа "Мастерград" изначально строилась как целый городок. По словам ее директора Татьяны Тиуновой, дети в таких школах будут больше приспособлены для жизни в мегаполисах.

Каждый ученик в таких школах будет иметь свой личный планшетный компьютер. То же самое касается и преподавательского состава, - отметила Галина Шешерина, которая является директором Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования.

Новая прогрессивная российская школа создает все условия, в которых ученики будут иметь возможность получать необходимые знания на стыке привычных дисциплин. Учебные заведения оснащаются инновационной аппаратурой, отвечающей современным требованиям. Во всех зданиях учитываются потребности для детей с ограниченными возможностями. Огромное внимание уделено безопасности детей: на входах монтируются турникеты, а снаружи и внутри помещений устанавливаются системы видеонаблюдения.

Эксперт в области информационных технологий в образовании Михаил Зайдфодим считает, что новые нормативы Минобрнауки России поможет выйти отечественному образованию на качественно новый уровень.