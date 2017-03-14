Свежие новости

09:28
Оппозиционная акция
09:04
Йога оправдали
08:28
В Гатчинском дворце состоялась необычная экскурсия
20:59
"Территория моды - 2017"
19:49
Данис Зарипов сделал два хет-трика подряд в плей-офф
16:31
Классовая ненависть на генетическом уровне
14:53
Назван лучший повар военного питания–2017
13:51
Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»
13:27
Крупный успех в борьбе с наркотрафиком
09:47
Подготовка водителей
09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
20:28
В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»
15:30
Прогулка по Невскому проспекту
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Йога оправдали

Йога оправдали

0
56
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Преподаватель йоги не будет привлечен к административной ответственности

Ситуация, в которой оказался преподаватель йоги Дмитрий Угай, вызвала резонанс в обществе. В октябре прошлого года этого человека задержали в Петербурге во время чтения лекции об основах йоги. Угаю было предъявлено обвинение в нарушении закона Яровой.

Однако мировой суд, разобравшись в ситуации, не стал привлекать Угая к административной ответственности. На днях Смольнинский районный суд оставил прежнее решение в силе.

«Питерец.ру» обращает внимание, что закон Яровой вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Это характерно как для Петербурга, так и для многих других городов и регионов России. В связи с этим законом возникает немало спорных ситуаций, что связано с практикой его использования.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

6-09-2016, 09:23
Было ли нарушение «пакета Яровой»?
27-07-2016, 09:27
Акция с задержанием
19-07-2016, 09:57
Митинга против «пакета Яровой» не будет?
1-07-2016, 08:06
Подорожает ли сотовая связь?
27-06-2016, 09:49
Изменится ли жизнь петербуржских верующих?
3-06-2016, 09:35
Скандальное переименование

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
316
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
206
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
137
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
165
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх