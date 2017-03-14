Йога оправдали

Ситуация, в которой оказался преподаватель йоги Дмитрий Угай, вызвала резонанс в обществе. В октябре прошлого года этого человека задержали в Петербурге во время чтения лекции об основах йоги. Угаю было предъявлено обвинение в нарушении закона Яровой.

Однако мировой суд, разобравшись в ситуации, не стал привлекать Угая к административной ответственности. На днях Смольнинский районный суд оставил прежнее решение в силе.

«Питерец.ру» обращает внимание, что закон Яровой вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Это характерно как для Петербурга, так и для многих других городов и регионов России. В связи с этим законом возникает немало спорных ситуаций, что связано с практикой его использования.