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Назван лучший повар военного питания–2017

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Автор: demidov
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге в столовой Военно-медицинской академии прошел конкурс «Лучший повар военного питания–2017»

За звание лучшего повара военного питания боролись повара исключительно высшей категории. В конкурсе соревновались восемь участников, каждый из которых представлял столовую воинской части или высшего военного учебного заведения.
Кулинарное соревнование проходило в три этапа. На первом этапе претенденты презентовали тематическое блюдо на тему празднования 8 Марта в разных странах. Второй этап – теоретический. Конкурсантов проверяли на знание основных правил приготовления пищи для солдат. Финальный и самый напряженный из всех этапов конкурса предполагал приготовление блюда из предложенных продуктов.
Первое место завоевала Ольга Криворученко, представлявшая столовую Военно-медицинской академии имени Кирова. Организаторы конкурса убеждены, что проведение ежегодного соревнования стимулирует работников столовых повышать качество питания военнослужащих.
Однако наиболее значительные перемены в этой сфере произошли несколько лет назад с передачей организации питания в армии на аутсорсинг. Это значительно повысило уровень контроля поставляемой продукции. А появление на пищеблоках столовых обученных поваров сделало питание солдат и курсантов разнообразным и вкусным.
Назван лучший повар военного питания–2017
Назван лучший повар военного питания–2017
Источник: Дни. ру
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