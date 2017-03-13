Назван лучший повар военного питания–2017

За звание лучшего повара военного питания боролись повара исключительно высшей категории. В конкурсе соревновались восемь участников, каждый из которых представлял столовую воинской части или высшего военного учебного заведения.

Кулинарное соревнование проходило в три этапа. На первом этапе претенденты презентовали тематическое блюдо на тему празднования 8 Марта в разных странах. Второй этап – теоретический. Конкурсантов проверяли на знание основных правил приготовления пищи для солдат. Финальный и самый напряженный из всех этапов конкурса предполагал приготовление блюда из предложенных продуктов.

Первое место завоевала Ольга Криворученко, представлявшая столовую Военно-медицинской академии имени Кирова. Организаторы конкурса убеждены, что проведение ежегодного соревнования стимулирует работников столовых повышать качество питания военнослужащих.

Однако наиболее значительные перемены в этой сфере произошли несколько лет назад с передачей организации питания в армии на аутсорсинг. Это значительно повысило уровень контроля поставляемой продукции. А появление на пищеблоках столовых обученных поваров сделало питание солдат и курсантов разнообразным и вкусным.



