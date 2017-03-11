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» » Акция пайщиков

Акция пайщиков

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48
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Пайщики, оставшиеся без жилья, организуют акцию протеста

Ситуация на рынке жилой недвижимости, связанная с дольщиками и пайщиками, оставляет желать лучшего. Многие люди, которые приобрели квартиры таким способом, до сих пор не могут получить свое жилье. Одной из таких групп являются пайщики ЖК «Силы природы», за строительство которого отвечает O2 Development. Речь идет о жилом объекте в поселке Мурино.

«Питерец.ру» отмечает, что пайщики крайне недовольны бездействием властей Ленобласти, которые обещали решить вопрос к весне этого года. Но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Инвестор не найден, строительство так и не возобновлено. В итоге более 2 тыс. человек не могут получить квартиры.

Пайщики планируют протестную акцию: группа активистов спустится в метро в специальных футболках с призывами к властям.
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