Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций

В Северной столице начали подготовку к проведению чемпионата мира по футболу. В Питере 9 марта стартовал отсчет ста дней до проведения это знаменательного для всей страны события. В его рамках организовали небольшое торжество, на которое собрались все задействованные и ответственные за проведение розыгрыша Кубка Конфедераций FIFA лица. Были также на мероприятии и многочисленные гости.

К турниру, который состоится в 2018 году, готовятся серьезно. В городе уже построили громадный стадион, который не только стал окрасой Санкт-Петербурга, но и позволит в дальнейшем проводить здесь другие масштабные мероприятия. Стоит отметить, что возводя для чемпионата новую арену, строители по просьбе властей сохранили и старые сооружения, отреставрировав их. Кстати на одно из таких павильонов нынче красуется памятная табличка, которая напоминает горожанам и гостям величественного города о предстоящем грандиозном событии. Словом, власти и соответствующие службы делают все, чтобы не упасть в грязь лицом перед многочисленными гостями этих двух ярких и незабываемых для россиян торжественных мероприятий.

По истечению ста дней, отсчет которых уже начался, а именно 17 июня, мы станем свидетелями первого события – начала соревнований в честь открытия Кубка Конфедераций. 2 июля на стадионе состоится финал. А ровно через год – Чемпионат мира по футболу.



