С экологией все плохо

«Питерец.ру» уже не раз писал об экологических проблемах Ленинградской области. Мы затрагивали тему полигонов, особенно – «Красный Бор», а также поднимали ряд других вопросов. Можно было возразить: дескать, мы сгущаем краски. Однако статистика – упрямая вещь. Она отражает реальное положение дел.

Так из 85 регионов страны Ленобласть заняла 83 место в экологическом рейтинге России. Хуже только в Свердловской и Челябинской областях. Что касается Петербурга, то Северная столица заняла в этом списке 9 место. На фоне области этот результат можно считать успешным.

Столь низкий рейтинг Ленобласти не стал неожиданностью. В регионе полностью провалена экологическая политика. Принятые меры в отношении полигонов с отходами оказались запоздалыми.