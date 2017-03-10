Свежие новости

10:00
Финны бастуют
09:40
С экологией все плохо
08:49
Определили лучших
08:32
Картины Рерихов переехали
23:50
Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи своих серий
20:07
В Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка
18:27
Инцидент на улице Котельникова
16:04
«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов
15:19
Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов
07:20
Снова феминистки
07:00
Продукты почтой
23:30
Хет-трик Максима Карпова предопределил поражение СКА
20:37
Попугал? Положи гранату на место!
20:05
Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА
09:24
С 8 марта!
08:56
Появление кенгурят
06:56
Молодые да ранние
01:33
«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов
20:49
Горожан ждет выставка тюльпанов
20:32
В преддверии праздника...
16:59
Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?
15:05
Подполковник УФСИН умер, вопросы остались
13:46
Как это было…
12:38
Борьба со свалками
06:41
Появится аэроэкспресс
00:00
Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»
21:47
«Бомба» в Пулково
20:17
Трагедия на Васильевском
19:36
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 6 марта
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » С экологией все плохо

С экологией все плохо

0
28
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
gismeteo.ru
Ленобласть оказалась в числе худших по экологии регионов

«Питерец.ру» уже не раз писал об экологических проблемах Ленинградской области. Мы затрагивали тему полигонов, особенно – «Красный Бор», а также поднимали ряд других вопросов. Можно было возразить: дескать, мы сгущаем краски. Однако статистика – упрямая вещь. Она отражает реальное положение дел.

Так из 85 регионов страны Ленобласть заняла 83 место в экологическом рейтинге России. Хуже только в Свердловской и Челябинской областях. Что касается Петербурга, то Северная столица заняла в этом списке 9 место. На фоне области этот результат можно считать успешным.

Столь низкий рейтинг Ленобласти не стал неожиданностью. В регионе полностью провалена экологическая политика. Принятые меры в отношении полигонов с отходами оказались запоздалыми.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

18-11-2016, 08:59
Полигоны в Ленобласти
17-10-2016, 10:04
Благоприятная обстановка на дорогах?
23-06-2016, 23:22
Сборная России заняла 23-е место на чемпионате Европы.
18-06-2016, 09:18
Рейтинг инвестиционной привлекательности
21-03-2013, 07:39
В экологическом рейтинге Ленобласть оказалась почти на последнем месте
4-02-2013, 19:12
Эх, дороги...

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
279
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
188
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
120
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
142
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх