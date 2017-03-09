Снова феминистки

Борьба женщин за равноправие, за свои права – одна из характерных черт современного феминистского движения. Во многих городах проходят различные мероприятия, во время которых активистки пытаются обратить внимание властей и обычных членов общества на женские проблемы.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице прошла феминистская акция. Женщины-активистки прогуливались по Дворцовой площади и исполняли песню «Стены рухнут». Поскольку акция не была согласована, некоторых ее участниц задержали. В итоге 10 человек были доставлены в отделение полиции.

Женщины-феминистки активно борются за равные с мужчинами права, выступают против дискриминации по половому признаку, открыто заявляют о проблеме сексуального насилия.