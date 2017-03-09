Продукты почтой

Доставка продуктов в сельскую местность – одна из проблем нашей страны. С подобными трудностями сталкиваются во многих регионах, в том числе – в Ленинградской области.

Для решения проблемы будет проведен эксперимент с доставкой продуктов «Почтой России». Мероприятие будет проводиться в тестовом режиме, после чего можно будет оценить перспективу данной программы и понять, стоит ли заниматься ее внедрением.

Компания выберет один регион, в села которого будет в течение какого-то времени доставлять продукты. Доставка некоторых товаров в сельские регионы по почте уже работает. В 2016 году была успешно реализована программа по доставке бакалеи. Особенный интерес к этому проявили жители Сибири и Дальнего Востока.