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С 8 марта!

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
stost.ru
В России и других странах отмечают главный праздник весны

Сегодняшний день назван Международным женским днем. Этот праздник был официально учрежден в 1975 году, хотя есть мнения, что истоки зарождения этого праздника были еще раньше. В России и некоторых других странах бывшего СССР он признан в качестве национального.
В нашей стране его отмечают довольно активно. Мужчины покупают своим возлюбленным и близким цветы и прочие подарки. В эти дни поднимаются продажи цветов. Свои поздравления женщинам уже адресовал президент Путин. Руководство Петербурга тоже поздравило горожанок с главным праздником весны.
«Питерец.ру» присоединяется к этим поздравлениям. Мы желаем женской аудитории нашего сайта всего наилучшего: любви, счастья, здоровья и преуспевания.
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