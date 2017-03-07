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Борьба со свалками

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Активисты очистили свалку в Кронштадте

«Питерец.ру» сообщает, что активисты ОНФ (Общественного народного фронта) провели акцию в Кронштадте. Было организовано мероприятие, в ходе которого побережье очистили от бытового и строительного мусора.

Получилось так, что красивый живописный уголок стал контрастировать с образовавшейся свалкой бытовых отходов. О данной проблеме сообщили местные жители. После чего представители ОНФ решили принять меры и организовали акцию.

К сожалению, проблема свалок актуальна не только для Кронштадта, но и для других городов и районов Петербурга и Ленобласти. В последние годы экологические службы, активисты и власти ведут активную работу в данном направлении. Однако результаты не всегда остаются таким, какими бы хотелось.
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