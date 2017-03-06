Пробки в Санкт-Петербурге вечером 6 марта

Наиболее загруженные магистрали вечером: Московский проспект из центра (8 баллов), шоссе Революции - Рябовское шоссе к КАД (8 баллов), проспект Стачек из центра (8 баллов).
На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это проспект Обуховской Обороны из центра (7 баллов, что на 6 баллов выше обычного), Лиговский проспект из центра (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), Софийская улица в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 19:18, Московский проспект, Пулковское шоссе, 7.2 км, от улицы Гастелло до поворота в аэропорт Пулково. Пробка продержалась 40 минут.
- 18:52, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 6.4 км, от улицы Комиссара Смирнова до Скобелевского проспекта. Пробка продержалась 3 часа.
- 19:02, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, 5.9 км, от Полтавской улицы до улицы Передовиков. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 19:18, Московский проспект, 5.7 км, от Садовой улицы до Благодатной улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
- 17:04, Московское шоссе, 5 км, от КАД до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.