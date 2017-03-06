Свежие новости

08:34
Конкурс "Неизвестный Петербург"
08:31
В Русском музее открылась новая выставка
08:10
Навальный обвинил Медведева
07:08
И снова о раздельном сборе
19:24
Стрелявший в подполковника УФСИН задержан
18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
18:25
Крупное ДТП на КАД
16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
10:08
"Чудо о Князе-Крестителе"
09:56
Бесплатную выставку презентовал Музей петербургского авангарда
18:47
Удаление Вернблума не помогло «Зениту» обыграть в гостях ЦСКА
18:34
Баскетбольный «Зенит» ожидаемо вылетел из Еврокубка
16:07
Криминальные «бизнесмены»
15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
09:45
«Центрально-азиатские экспедиции Н.К.Рериха и Л.В.Шапошниковой»
09:39
Серия концертов Родиона Щедрина
07:09
Депутаты за студентов
07:02
Ох уж эти ямы!
21:19
УНИКС потерпел седьмое подряд поражение в Евролиге
19:27
О введении временных ограничений движения
17:57
Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
16:30
Явно поторопились ощутить весну
12:21
Восемь пуль для начальника отдела УФСИН
10:35
Сотрудничество с Поднебесной
10:12
Плата за публичность
00:00
Билялетдинов победил Захаркина в Кубке Гагарина
22:19
Трагедия на перегоне Сосновая Поляна - Лигово
21:41
10-ю Советскую улицу хотят переименовать в Ленинско-Сталинскую
21:39
В питерской подземке спел экс-участник "Чай вдвоем"
20:49
Пострадала очередная бабушка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » И снова о раздельном сборе

И снова о раздельном сборе

0
37
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
vestinn.ru
В Петербурге прошла акция по раздельному сбору мусора

Вопросам экологии в последние годы уделяется серьезное внимание. Одним из важных направлений в этой сфере является переработка отходов. Чтобы она осуществлялась эффективно, активисты пытаются организовать раздельный сбор мусора.

«Питерец.ру» сообщает, что в выходные в Северной столице прошла специальная акция. Она состоялась в разных районах Петербурга. Всего в городе было организовано 23 пункта для раздельного сбора мусора.

Петербуржцы сдавали стекло, пластиковые изделия, металлические консервные банки, CD. В отдельные мешок складывали целлофановые пакеты и пленку. Собранный таким способом мусор будет отдан на переработку в Ленобласть.

Раздельный сбор способствует тому, что происходит меньше вредных выбросов в атмосферу, а также повышается эффективность переработки вторсырья.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

17-11-2016, 08:25
Призыв «Гринписа»
2-11-2016, 09:47
Раздельный сбор мусора
4-04-2016, 08:44
Акция по уборке мусора
8-03-2015, 16:19
В городе прошел раздельный сбор мусора
14-10-2014, 08:36
«Миллион за раздельный сбор»
15-05-2014, 12:48
Мусора больше нет. Помог «ГрузовичкоФ»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
198
Вчера, 18:25
Крупное ДТП на КАД
0
108
Вчера, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
97
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
120
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх