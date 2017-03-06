И снова о раздельном сборе

Вопросам экологии в последние годы уделяется серьезное внимание. Одним из важных направлений в этой сфере является переработка отходов. Чтобы она осуществлялась эффективно, активисты пытаются организовать раздельный сбор мусора.

«Питерец.ру» сообщает, что в выходные в Северной столице прошла специальная акция. Она состоялась в разных районах Петербурга. Всего в городе было организовано 23 пункта для раздельного сбора мусора.

Петербуржцы сдавали стекло, пластиковые изделия, металлические консервные банки, CD. В отдельные мешок складывали целлофановые пакеты и пленку. Собранный таким способом мусор будет отдан на переработку в Ленобласть.

Раздельный сбор способствует тому, что происходит меньше вредных выбросов в атмосферу, а также повышается эффективность переработки вторсырья.