Ох уж эти ямы!

Дороги – одна из главных проблем нашей страны. Данный тезис актуален для любого города, в том числе – Петербурга. Несмотря на все усилия властей и соответствующих служб, привести дорожные покрытия в норму не всегда удается.

«Питерец.ру» сообщает, что более 8 тыс. граждан Северной столицы зарегистрировалось в специальном проекте по выявлению «убитых» дорог. На сайте ОНФ (Общероссийского народного фронта) размещена специальная интерактивная схема, где можно отмечать адреса проблемных дорог.

Активисты организовали этот проект с той целью, чтобы обратиться к властям с требованием ремонта дорог, которые в этом особо нуждаются. В настоящий момент идет сбор данных от водителей, которые сообщают о дорогах с ямами.