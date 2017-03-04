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Ох уж эти ямы!

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржцы решили составить карту убитых дорог

Дороги – одна из главных проблем нашей страны. Данный тезис актуален для любого города, в том числе – Петербурга. Несмотря на все усилия властей и соответствующих служб, привести дорожные покрытия в норму не всегда удается.
«Питерец.ру» сообщает, что более 8 тыс. граждан Северной столицы зарегистрировалось в специальном проекте по выявлению «убитых» дорог. На сайте ОНФ (Общероссийского народного фронта) размещена специальная интерактивная схема, где можно отмечать адреса проблемных дорог.
Активисты организовали этот проект с той целью, чтобы обратиться к властям с требованием ремонта дорог, которые в этом особо нуждаются. В настоящий момент идет сбор данных от водителей, которые сообщают о дорогах с ямами.
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