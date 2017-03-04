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Депутаты за студентов

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
sobaka.ru
Парламентарии предлагают снизить стоимость студенческого проездного

Стоимость проезда в общественном транспорте всегда кажется высокой. Потому желание ее снизить является естественным стремлением людей. Однако возможность для реализации таких идей имеется не всегда. Но подобные вопросы все же возникают.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты петербургского ЗакСа, представляющие фракцию «Партия Роста», внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому стоимость студенческого проездного будет снижена. Парламентарии предлагают сделать ее на уровне единого месячного школьного проездного.

В настоящий момент студенты-очники приобретают проездной, цена которого составляет 40% от стоимости обычного проездного билета.  Депутаты хотят снизить ее еще на 20%.
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