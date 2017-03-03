Плата за публичность

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин попал в очередную неприятную ситуацию. Футболист нарушил правила дорожного движения, из-за чего теперь рискует заплатить штраф и лишиться водительских прав на какое-то время.

Поскольку Кокорин ранее уже становился участником различным инцидентов, факт ДТП с его участием вызвал негативную реакцию в обществе. В адрес футболиста было высказано немало критики, причем далеко не всегда справедливой.

«Питерец.ру» считает это платой за публичность. К известным людям всегда особое отношение в обществе. Хотя поступок Кокорина вряд ли чем-то отличается от обычного нарушения ПДД, которое допускают водители, к этому делу приковано больше внимания по причине известности Александра.