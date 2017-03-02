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От финансовой империи Кармазинова дурно пахнет

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5
Автор: miron
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Фото:
rustelegraph.ru
Стало ли разоблачение Феликса Кармазинова причиной его ухода с поста главы ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга»?

Феликс Кармазинов, который около тридцати лет руководил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», покинул пост в начале октября 2016 года. По официальным данным это произошло из-за ухудшившегося состояния здоровья. Однако плохое самочувствия не помешало ему стать продолжить работу в «Водоканале» в качестве координатора стратегических программ предприятия.
После ухода Кармазинова с должности гендиректора «Водоканала» власти города наградили его почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Хотя мнение пользователей Сети о том, о каких заслугах идет речь, разделились. Многие уверены, что причиной ухода Кармазинова стали вовсе не проблемы со здоровьем, а ряд обличающих публикаций в СМИ, поведавших о его незаконной деятельности и использовании служебного положения для собственных выгод в течение трех десятилетий.
Так, относительно невысокие доходы генерального директора государственного унитарного предприятия совсем не помешали ему и его семье создать целую империю, состоящую из объектов дорогой недвижимости, земель, сельскохозяйственных угодий, а также собственной фермы и элитной базы отдыха. По данным «Делового Петербурга» на сентябрь прошлого года, Кармазинов вошел в рейтинг самых богатых людей города в 2016 году. Его состояние эксперты оценили в 10 млрд рублей.
Возможно, побочный доход экс-главы «Водоканала» волновал бы петербуржцев меньше, если бы никак не отражался на качестве их жизни. Но одна из бед Северной столицы тесно связана с деятельностью бывшего топ-менеджера - речь о сильном неприятном запахе в Приморском районе, появившемся в 2011 году. ГУП «Водоканал», в ведении которого находится полигон «Северный», обозначил сроком решения проблемы запаха еще достаточно далекий 2020 год, а до тех пор переработку и дезодорирование иловых остатков осуществляют путем геотубирования.
Интересно, что Феликс Кармазинов является одним из обладателей патента на технологию, которая, возможно, приносит ему определенный доход. Из этого следует, что оттягивание решения проблемы выгодно предприимчивому пенсионеру, тем более что в руководстве «Водоканала» у него сидит «свой» человек: на пост генерального директора «Водоканала» был назначен его бывший заместитель Евгений Целиков. Любопытно, что в разделе «Руководство» на сайте Водоканала первым в списке руководителей обозначен скромный координатор стратегических программ Феликс Кармазинов и только потом номинальный, судя по всему, генеральный директор Целиков.

Источник: Деловой Петербург
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