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Больше родов, меньше браков

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы предпочитают жить в гражданском браке

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам 2016 года в Северной столице увеличилась рождаемость, но снизилось количество людей, вступивших в брак. Если в 2015 году в городе на Неве родилось 70725 человек, то в 2016 году эта цифра составила 72879 человек. Однако количество обращений в ЗАГС сократилось более чем на 6 тыс.

Это показывает, что жители Петербурга выбирают гражданский брак. Причин здесь несколько. Одни считают официальный брак чем-то необязательным, другие боятся совершать ошибку и хотят просто пожить какое-то время вместе, у третьих нет денег на проведение свадьбы.

Увеличение рождаемости – это хороший знак. Что касается сокращения числа браков, здесь ситуация обстоит иначе. Снижение количества людей, которые хотят официально регистрировать свои отношения – явление негативное.
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