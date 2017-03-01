Просто денег нет…

Глава городского комитета Смольного по социальной политике Александр Ржаненков отказался от введения специальных продовольственных сертификатов. О возможной реализации данной программы уже сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Многие петербуржцы даже стали называть продовольственные сертификаты продовольственными карточками.

Однако в Смольном все же решили отказаться от этой идеи. Ржаненков считает, что на реализацию программы с продовольственными сертификатами просто не найдется средств. В городе и так существуют различные программы помощи нуждающимся.

«Питерец.ру» видит ситуацию иначе: дело здесь не в деньгах. Если бы идея с продовольственными сертификатами действительно оказалась бы привлекательной, необходимые средства на ее реализацию нашлись.