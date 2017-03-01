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Просто денег нет…

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге не будет реализована программа помощи нуждающимся

Глава городского комитета Смольного по социальной политике Александр Ржаненков отказался от введения специальных продовольственных сертификатов. О возможной реализации данной программы уже сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Многие петербуржцы даже стали называть продовольственные сертификаты продовольственными карточками.

Однако в Смольном все же решили отказаться от этой идеи. Ржаненков считает, что на реализацию программы с продовольственными сертификатами просто не найдется средств. В городе и так существуют различные программы помощи нуждающимся.

«Питерец.ру» видит ситуацию иначе: дело здесь не в деньгах. Если бы идея с продовольственными сертификатами действительно оказалась бы привлекательной, необходимые средства на ее реализацию нашлись.
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