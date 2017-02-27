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» » Комплекс выгодных сооружений

Комплекс выгодных сооружений

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54
Автор: miron
0
Фото:
dambaspb.ru
Является ли генеральный директор комплекса защитных сооружений Владимир Щекачихин "спасителем" Петербурга на самом деле?

Генеральный директор комплекса защитных сооружений Владимир Щекачихин нередко предстает в СМИ в роли человека, благодаря которому северную столицу удается спасать от наводнений. Но мало кто знает, что имя руководителя организации не раз мелькало в сводках о громких коррупционных делах.
Так, в 2011 году, когда комплекс дамб был достроен и сдан в эксплуатацию, в прессу просочились сведения о том, что именно участие Владимира Щекачихина привело к росту стоимости проекта в несколько раз. Первоначальная стоимость защитного сооружения оценивалась в 55 млрд рублей, но подписание дополнительных соглашений с подрядчиками привело к увеличению суммы до 109 млрд руб. Также журналистам до сих пор не дает покоя вопрос о курировании Щекачихиным строительства в Кронштадте особняка для КЗС, оцененного в 1,12 млрд рублей. Аудиторы так и не выяснили оправданности траты бюджетных средств на такие хоромы. Не проверял никто и слухи о стоимости песка, предназначенного для засыпки протока между Бронкой и Кронштадтом. По подсчетам специалистов, при «правильно» организованной финансовой схеме можно было пронести «мимо кассы» порядка 10 миллиардов рублей. Как говорят, часть вырученных таким образом средств была вложена Щекачихиным в строительство крупного бизнес-центра на Савушкина. И хотя в списке официальных собственников гендиректор КЗС не значится, похожего на него мужчину не раз видел на объекте не только в процессе строительства, но и на переговорах с арендодателями.
Кроме всего прочего Владимир Щекачихин является частью клана, который, как выясняется, сколотил немалое финансовое состояние, в том числе и благодаря близости к городской власти. Так, зятем Щекачихина является заместитель председателя Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга Владимир Филановский. Стоит уточнить, что КИО, образовавшийся в результате слияния нескольких комитетов, не раз подвергался критике губернатора Георгия Полтавченко. Петербургские предприниматели неоднократно жаловались, что волокита, разведенная там, создает препятствия для развития в городе малого и среднего бизнеса.
Ходят слухи, что, еще будучи начальником Управления недвижимого имущества Петроградского района, предприимчивый зять Щекачихина имел дополнительный доход за счет содействия строительству мансард в центре
Северной столицы. Если верить декларациям Филановского за 2014 и 2015 годы, то при годовом доходе менее 2 млн рублей чиновник стал владельцем трех квартир, общая площадь которых составляет почти 200 квадратных метров.
В свою очередь, его брат Леонид Филановский имеет прямое отношение к бизнес-структурам. Он является учредителем нескольких организаций, в том числе ООО «Мустанг», деятельность которого включает в себя операции с арендой недвижимости, а также куплю-продажу земельных участков и нежилых помещений. Не исключено, что родственные связи в КИО очень способствуют развитию дела.
Дочь Щекачихина и, по совместительству, супруга Владимира Филановского Александра также оказалась весьма обеспеченной женщиной, хотя сведений о ее деятельности в открытых источниках не нашлось. Не нашлось информации и о ее доходах в декларации мужа-госслужащего, что странно. Возможно, имел место фиктивный развод, когда пара продолжает вести совместное хозяйство и путешествовать вдвоем, но «по бумагам» уже не связана. Это дает право зятю Щекачихина не указывать в отчетах доходы жены. Известно, что во владении Александры находится огромный дом на Староорловской улице – практически, дворец с выходом к Нижнему Суздальскому озеру.
Семейство Щекачихиных-Филановских – это пример заключения удачных союзов, когда родственники в равной степени могут внести посильную помощь в выстраивание семейной бизнес-империи. И не важно, каким способом – запуская руки в государственную «кормушку» или используя должностные полномочия в личных целях.
Источник: rospres.com
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