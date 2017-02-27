Смерть Фаддеева

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице ушел из жизни известный петербургский ученый Людвиг Фаддеев. Его по праву можно было назвать одним из основателей современной математической физики.

Людвиг Дмитриевич скончался в возрасте 82 лет. Он внес очень большой вклад в развитии российской и мировой науки. Ему были присуждены многочисленные премии СССР, России, а также международные премии. Особенно стоит отметить исследования ученого в решение задачи трех тел в квантовой физике и названное в его честь уравнение Фаддеева.

Вне всякого сомнения, петербургское и российское научное сообщество потеряло одного из своих достойнейших представителей. Фаддеев был выдающимся российским ученым.