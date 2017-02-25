Барьеры в метро

В метрополитене установлены специальные металлодетекторы, через которые должны проходить граждане. Однако до недавнего времени люди могли избежать прохождения через такие детекторы, поскольку их можно было легко обойти, ведь на станциях метро отсутствовали заградительные барьеры. Теперь эта проблема будет решена.

«Питерец.ру» сообщает, что в городской подземке началась установка заградительных барьеров. Они уже появились в ряде станций метрополитена. Для людей, которые по медицинским показателям не могут проходить через металлодетекторы, предусмотрена специальная кнопка. Нажав на нее, можно будет дождаться сотрудника метрополитена и предъявить документ о наличии противопоказаний.