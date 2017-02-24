Сделайте бесплатный проезд

Практика взимания платы за проезд по некоторым дорогам является довольно спорным и противоречивым вопросом – это не нравится многим людям. Жители Петербурга не являются здесь исключением. В частности, они хотят, чтобы движение по некоторым дорогам не было платным.

«Питерец.ру» сообщает, что один из петербуржцев создал петицию с требованием не брать плату за движение по ЗСД на участке Васильеостровского района. В качестве аргумента он ссылается на положение закона, в котором прописано, что у платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Однако в ночное время суток в период навигации разводят мосты, и попасть на Васильевский остров по бесплатной дороге невозможно. Добраться туда можно только по ЗСД.