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Сделайте бесплатный проезд

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Житель Петербурга требует бесплатного проезда по ЗСД

Практика взимания платы за проезд по некоторым дорогам является довольно спорным и противоречивым вопросом – это не нравится многим людям. Жители Петербурга не являются здесь исключением. В частности, они хотят, чтобы движение по некоторым дорогам не было платным.
«Питерец.ру» сообщает, что один из петербуржцев создал петицию с требованием не брать плату за движение по ЗСД на участке Васильеостровского района. В качестве аргумента он ссылается на положение закона, в котором прописано, что у платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Однако в ночное время суток в период навигации разводят мосты, и попасть на Васильевский остров по бесплатной дороге невозможно. Добраться туда можно только по ЗСД.
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