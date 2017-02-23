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» » Петербургские роботы

Петербургские роботы

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Роботы  начинают преподавать в школах Финляндии

Робототехника – сфера, которая пока еще не получила широкого распространения в нашей стране. Точнее, производство роботов в России находится на хорошем уровне. Проблема заключается во внедрении данных технологий.

Например, в Финляндии используется иной подход. Там роботы участвуют в образовательной системе. Кстати, это роботы, изготовленные в Петербурге. Северный сосед пользуется нашими технологиями довольно активно, поскольку финские чиновники озабочены инновациями в сфере образования больше российских.

Так петербургские роботы преподают в школах Финляндии. Но перспектива введения подобного новшества у нас воспринимается как фантастика. «Питерец.ру» отмечает, что в России пока не доверяют отечественным поставщикам робототехники. 
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