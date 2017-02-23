Подготовка к тотальному диктанту

Грамотность и знание русского языка – вопросы, которым в последнее время уделяется большое внимание. Потому в Северной столице с 2014 года проводится так называемый тотальный диктант, в ходе которого каждый желающий может испытать свои силы в области грамматики.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице начались курсы по подготовке к диктанту. Эти могут посещать все желающих. В этом году «тренироваться» перед диктантом будут и представители власти. Сам диктант пройдет 8 апреля. Мероприятие пройдет в 800 различных городах.

Тотальный диктант – отличная возможность оценить уровень своей грамотности, понять степень владения орфографией и пунктуацией. Число желающих писать диктант растет с каждым годом.